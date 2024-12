TRUMP QUIERE MANDAR MIGRANTES A PANAMÁ

El presidente electo Donald Trump contempla deportar a Panamá a migrantes que han ingresado ilegalmente a EEUU.

Los asesores de Trump elaboraron una lista de países, en la que se incluye a Panamá, Granada, Las Bahamas y Turcas y Caicos a los que se les pedirá que acojan a migrantes deportados cuando sus países de origen se nieguen a aceptarlos, reveló NBC News.

Se dice que el equipo de transición de Trump ya se comunicó con los cuatro países para llegar a un acuerdo para aceptar vuelos de deportación desde Estados Unidos.

Sin embargo, la Cancillería enfatizó que, conforme al Derecho Internacional, Panamá no está obligada a aceptar deportados de otras nacionalidades que no sean panameñas y aclaró que no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte de Estados Unidos respecto a la supuesta propuesta de enviar deportados.

El ministerio subrayó que las relaciones con EEUU se basan en el respeto mutuo y en la protección de los intereses nacionales. "Nuestra principal misión es proteger los intereses de la República de Panamá", reafirmando el compromiso del país de velar por su soberanía y sus derechos en el ámbito internacional.

Este año han ingresado por Darién 298,187 migrantes y en octubre ingresaron 22,914. Se estima que han entrado más de 198 mil venezolanos, 17 mil colombianas, 16 mil ecuatorianos y 13 mil chinos.

Panamá ha realizado este año cerca de 30 vuelos de deportación en los que ha devuelto cerca de mil migrantes, pero las expulsiones no alcanzan ni siquiera el 1% de los ingresados por Darién, representan apenas 0.28%.

