Unpac reconoce a pilotos jubilados por su legado en la aviación panameña

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac) realizó un acto de reconocimiento a pilotos panameños retirados, por su trayectoria profesional y aportes al desarrollo de la aviación panameña.

La actividad ofreció testimonio de admiración y respeto a los pilotos jubilados, Capitanes Bayardo Herrera y Germinal Sarasqueta, ambas figuras representativas del proceso de desarrollo de la industria aeronáutica en el país.

El Capitán Herrera ha representado el liderazgo del gremio de los pilotos comerciales panameños, manteniendo un enfoque centrado en el fomento y la preservación de la profesión aeronáutica en Panamá.

El Capitán Sarasqueta posee dos maestrías en aviación, así como una importante bibliografía especializada en el sector; además, fue representante de Panamá ante el Consejo de Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).

Durante el acto, se hizo entrega a la Unpac de las memorias históricas de la aviación en Panamá, por parte de la Academia de la Historia de la Aviación Panameña, un documento que recoge el surgimiento, evolución, desarrollo y presencia de la industria aeronáutica panameña.

La Capitana Ilma Velásquez, Secretaria General de la Unpac, destacó la importancia de darle un reconocimiento a figuras de la aeronáutica como Sarasqueta y Herrera, quienes con su trabajo y aportes contribuyeron a lo que hoy es el sector aeronáutico, sirviendo de ejemplo para presentes y futuras generaciones de pilotos panameños.