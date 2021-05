Usuarios que incumplan con uso mascarillas y caretas no abordarÃ¡n transporte

Leonardo Labrador, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, dijo que ayer, lunes, "una gran mayoría de las personas cumplieron con el uso obligatorio de mascarillas y pantallas faciales (MAPA) en el transporte público, la aceptación ha sido buena".

Destacó que aquella persona que no porte la pantalla facial no va a ser sancionada inmediatamente, sin embargo, no podrá abordar el medio de transporte y eso le causará estrés porque no llegará a tiempo a su destino.

Aclaró que lo que está exigiendo el Ministerio de Salud es por la protección de las personas, más que por buscar una sanción. Lo que insistan en violar la medida se le aplicará multas entre 10 a 500 dólares.

El médico indicó que desde hace semanas están desarrollando una campaña de concienciación entre la población sobre el uso de mascarillas y caretas faciales, además el personal del departamento de Promoción de Salud de las diversas regionales está entregado de forma gratuita las caretas y orientando a los usuarios.

Resaltó que habrá funcionarios del Minsa y con el apoyo de inspectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) estarán vigilando que se cumpla con la norma de bioseguridad, pero, también se necesita la conciencia ciudadana y de los transportistas para que cumplan con todo y no se incrementen los contagios por Covid-19.