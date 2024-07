Vamos y PRD se pelean puesto en Presupuesto

La codiciada Comisión de Presupuesto es la manzana de la discordia en la Asamblea Nacional y genera una disputa entre la bancada de Vamos y el PRD, por los escaños que le corresponden a cada organización política.

El diputado Luis Duke reveló que Vamos aliados con Moca y Patsy Lee Rentería, del Partido Popular, aspiran a 5 puestos en la Comisión de Presupuesto integrada por 15 miembros. El PRD reclama tres posiciones y según Javier Sucre, a los llamados independientes solo le corresponden 4 escaños.

Según José Pérer Barboni, alegó que el PRD ha estado amenazando que no llegar a un consenso en la Comisión de Presupuesto... ellos aspiran a más puestos que no les corresponden... no entienden que su periodo se acabó.

Los de Vamos plantean ir a votación al pleno de la Asamblea para definir finalmente la conformación de las 15 comisiones.

Sin embargo, Javier Sucre ripostó alegando que los de Vamos dicen cosas falsas, hacen show para ganar gracia y no entienden que la campaña ya terminó.

Según Sucre, ya había consensos en las 15 comisiones, pero los de Vamos salieron con un juega vivo para llevarse un quinto escaño en la de Presupuesto cuando le corresponden 4.

Explicó que la participación en las comisiones depende de la cantidad de diputados que tenga cada bancada y en el caso del PRD, según el porcentaje nos corresponde tres en Presupuesto. En el caso de Vamos que tiene 20 diputados les correspondería 4, y no quieren que haya consenso en la comisión de Presupuesto, sino que vaya a votaciones.

