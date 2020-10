Varela quiere que Tribunal Electoral le salve el pellejo en caso Odebrecht

El exmandatario de Panamá, Juan Carlos Varela pretende ahora que la Corte Suprema de Justicia declare que los $10.7 millones que recibió de Odebrecht, constituyen un delito electoral y no penal.

En esa línea Varela ha sostenido que los fondos que le trianguló Odebrecht eran donaciones para campaña y esta semana presentó un amparo de garantías alegando que su caso no debe ser instruido por la Fiscalía Anticorrupción, porque no es la autoridad competente para formularle cargos e indagar al ex Presidente, sino que es la jurisdicción electoral, por tratarse de una investigación que rodea la recepción de donaciones políticas a candidatos a puestos de elección popular.

La idea de Varela es que la Corte le compre su tesis y luego cuando el caso llegue al Tribunal Electoral, pedir que se le aplique lo establecido en el artículo 499 del Código Electoral, que señala que la acción penal en los delitos electorales prescribe a los tres años.

En el Tribunal Electoral hay dos magistrados designados por Varela: Eduardo Valdés Escofery y Alfredo Juncá Wendehake.

Sin embargo, en el expediente hay elementos de que los aportes de Odebrecht no solo fueron para donaciones. Hay interrogantes sobre los fondos que sirvieron para la compra del yate "Centuria".

El yate fue comprado en marzo del 2011. El valor rondaba los $2.5 millones. La firma de abogados Icaza, González-Ruiz y Alemán, de la que es parte el exministro varelista Álvaro Alemán, fue la que hizo los registros de la nave en Panamá.

En su amparo de garantías, el exmandatario imputado por lavado de dinero, resalta los testimonios de Jean Carlo Del Cid (Director Nacional de Fiscalización de Financiamiento Político del Tribunal Electoral) y de Yara Campos (Directora Ejecutiva del Tribunal Electoral y designada por Varela magistrada suplente).

Durante el gobierno de Varela y estando Kenia Porcell al frente de la Procuraduría, al excandidato presidencial José Domingo Arias, se le bajó de un avión, se le indagó y arrestó por la recepción de donaciones durante el período de campaña política.