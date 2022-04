Zulay: Benicio ¿tú crees que la Asamblea y todo el Gobierno es tuyo?

La diputada perredista Zulay Rodríguez Lu denunció que su copartidario Benicio Robinson ordenó cerrar las puertas de este órgano del Estado para impedir el ingreso de transportistas que apoyan el proyecto de ley 808, que será discutido hoy, en tercer debate.

La iniciativa 808, presentada por la diputada Rodríguez suspende por tres meses, prorrogables automáticamente, el cobro y recaudación del impuesto al consumo de combustibles y derivados del petróleo en Panamá.

Zulay afirma que el diputado Binicio Robinson, a través del director, Omar Ramos mandó a cerrar con candado la puerta para que evitar el ingreso de los transportistas a la Asamblea donde se va a discutir en tercer debate el congelamiento del impuesto.

LEE TAMBIÉN. LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad



"Benicio, ¿tú crees que Bocas del Toro, Panamá y la Asamblea Lagislativa, Tránsito, Miviot y todo el Gobierno es tuyo? No señor. Tú no eres dueño de Panamá. No señor!, dijo Zulay.

Minutos después el candado fue abierto y los transportistas lograr entrar para participar desde las gradas de la discusión de este proyecto de Ley.

Esta iniciativa ya ha sido aprobada en dos de los tres debates legislativos, y "establece una tabla numérica, donde se describe la renta sustitutiva para esta suspensión del cobro del tributo", según la Asamblea Nacional.

"Muy responsablemente la Asamblea encontró una renta sustitutiva", indicó un comunicado del Órgano Legislativo, sin dar más precisiones.

¡Tensión! Diputada @ZulayRL denuncia que @BenicioRobinson ordenó el cierre de las puertas de la @asambleapa para evitar el ingreso de transportistas que apoyan el proyecto que suspende temporalmente el impuesto al combustible y que hoy entra a tercer debate- pic.twitter.com/PvI2c5jRpv — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) April 27, 2022

Contenido Premium: 0