Captan niña de 3 años corriendo sola, de madrugada, en vía de Arraiján

Panamá- Consternados se encuentran residentes de los corregimientos de Nuevo Emperador – Santa Clara, en Arraiján, luego de conocer que una niña de tan solo 3 años corría sola y descalza la madrugada de hoy en medio de una de las vías del sector.

Fue a través de las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Municipal de Arraiján que unidades de la Policía Nacional captaron a la niña saliendo del patio de una de las viviendas y luego corriendo descalza por la carretera vacía y oscura.

Al lugar fueron enviadas unidades de la 13va Zona Policial de Arraiján y de Niñez y Adolescencia, quienes rescataron a la menor, la cual estaba en condición estable y luego la entregaron a su madre.

Las imágenes divulgadas en la cuenta Centrodecom han generado más preguntas que respuestas, pues los internautas se preguntan, entre otras cosas, cómo es que la niña se salió de su casa sola sin que ningún adulto se diera cuenta.

