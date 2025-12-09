Lunes de bala en Colón: Dos heridos y la policía en alerta

Una lluvia de balas dejó este lunes dos personas heridas en la provincia de Colón, hecho que ya es materia de investigación por parte de inteligencia policial y del Ministerio Público, en medio del largo fin de semana por la celebración del Día de la Madre.

El primer hecho violento ocurrió en el multifamiliar Jehová es Mi Pastor, en la comunidad de Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, donde un hombre identificado como Aníbal Villarreta, alias "Pulpo", recibió un disparo en la pantorrilla izquierda por parte de un pistolero aún sin identificar.

Villarreta fue trasladado de inmediato a urgencias médicas para recibir atención.

Más tarde, el domingo en horas de la noche, en el sector de Las Acacias, comunidad de Villa del Caribe, también en Cristóbal Este, fue atacado a tiros Ignacio Gómez, de 29 años. La agresión ocurrió mientras se encontraba en calle cuarta, cuando sujetos armados llegaron sorpresivamente y abrieron fuego sin mediar palabra, impactándolo en varias partes del cuerpo.

Gómez igualmente fue llevado a sala de emergencias, donde fue atendido por el personal médico de turno.

Las autoridades mantienen investigación abierta por estos dos hechos violentos que cerraron el domingo con sangre y tensión en la costa atlántica.