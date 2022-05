Acepta que su cuerpo es perfecto como se ve

Estefani Varela siempre ha expresado su constante lucha contra sus inseguridades, baja autoestima, sumado a su depresión y ansiedad.

Ahora compartió con sus seguidores que otra de sus peleas era con su peso y su deseo de ser flaca costara lo que costara, pero ha aprendido a querer su cuerpo como se ve, porque como está, es perfecto.

“Toda mi vida entrené e hice dietas sin sentido porque quería ser flaca, mi plan siempre era ser flaca costara lo que costara! Mis inseguridades y mi baja autoestima me llevaron a basar mi felicidad en lo que pensaran los demás, todo mi valor estaba en mi físico. Al ser esa la realidad que cree para mí, cada vez que subía de peso, empezaban los pensamientos intrusivos. Empezaba a decirme que odiaba mi cuerpo, que daba asco y regresaba a las ‘dietas’ restrictivas, que lo único que lograban era que regresara a comer más y mal. Es difícil pelear contra pensamientos que llevo aprendiendo toda la vida... y la gente siempre tiene una opinión sobre el físico ajeno! Pero me rehuso a rendirme! Hoy en día peso más que nunca, y en otro momento me dejaría afectar por eso, pero me concentro en el trabajo que estoy haciendo. Estoy trabajando en mi mente, en mi ejercicio y en mi alimentación y ya. Mi cuerpo se ve como se ve y es perfecto como está. Mi trabajo es para estar saludable y llegar a viejita entera...”, afirmó la presentadora.

Asegura que comparte dicha información para recordarse a ella y a sus seguidoras que el valor solo se lo da uno misma y que se está perfecta con el cuerpo que tenga. “No nos dejemos llevar por estándares inventados para gustar a otros, trabaja todos los días en quererte y valorar todo lo que hace tu bello cuerpo por ti! Estoy más fuertota que nunca y eso me hace muy feliz, porque es un esfuerzo que nadie me puede quitar”, concluyó Estefi.

