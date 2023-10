Aclara que mostrar la silueta de una mujer embaraza no es ser vulgar

“Estás desnuda, no es ético", fue el comentario que le dejó un seguidor a Jessica Chávez, tras publicar su fotografía embarazada, totalmente desnuda.

La expresentadora compartió su foto, con la emoción de que pronto conocerá al nuevo amor de su vida, por lo que no dudó en responderle a este sujeto, dejándole claro que “una cosa es ser vulgar, que hoy abunda mucho, y otra cosa es mostrar la silueta del cuerpo de una mujer que está formando vida”.

Los cibernautas le recomendaron a Jessica no responder a comentarios absurdos y sin sentidos, que no saben apreciar la belleza de una mujer embarazada.

Uno que no se quedó callado, fue Alberto Gaitán, quien le dejó claro al seguidores de Jessica que si no le gusta lo que ella publica, que la deje de seguir.

"Si no quieres verla no la sigas y ya... Qué ‘cool’ que pueda tomarse fotos con lo bella que se ve embarazada. Si ella es feliz haciéndolo, ¿por qué no puede hacerlo?, vivan y dejen vivir", le respondió Alberto Gaitán a la personas que criticó a Jessica.

