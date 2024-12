Agradece a Dios por permitirle cumplir sus sueños

Gratitud es lo que tiene en su corazón con Dios la Miss Internacional Panamá 2018, Shirel Ortíz, quien afirmó llegó al último escalón de la decena del 20.

“Últimos 20. Gratitud es lo que hay en mi corazón, gracias Dios por permitirme cumplir tantos sueños. Maravillosos 20’s te he disfrutado al máximo, he aprendido y crecido tanto, he logrado muchas cosas y hasta lo no tan bueno celebro, amo todo de mi vida. Queridos 29 muéstrame qué más de maravilloso tienes preparado para mi”, expresó Ortíz al compartir con sus seguidores un carrete de fotografías.

