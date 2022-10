Alexa: Casado, con hijos, se viste de mujer y es de género fluido

Está casado, le gusta su esposa, tienen relaciones, pero también se viste de mujer, piropea a hombres y no le gustan las mujeres, así se identifica Joaquín Rodríguez, más conocida como Alexa Makky, famosa que estuvo en Panamá hace unos días para promocionar su película de sobre amor, los juegos, el placer, sexo, la abundancia y más en la película “Fetish”,grafía increíble, se logró una gran consistencia.

Alexa no negó fuego y a calzón quitado destapó sus fetiches, porque se viste de mujer y se cataloga como una persona de género fluido.

Para los que el término no les suena, las personas de género fluido son aquellas que transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica, además, no es determinado por la orientación sexual o por la presencia de determinadas características sexuales.

Este llamativo personaje es de México, un país que se cataloga por ser machista y no aceptar este tipo de pensamientos de la mejor manera, algo que ella comprende a la perfección.

“Son muy machistas. Afortunadamente no he sido violentada, la verdad he encontrado una buena recepción, cariñosa, amorosa. México si bien es machistas hay espacios para expresarse, sobre todo en las grandes ciudades. El tema religioso juega un punto importante, pero estamos viviendo un momento positivo”, detalla.

Alexa con 52 años, vive en Miami, por lo que no ha tenido problemas en las redes, incluso, recibe muchas propuestas de personas en redes sociales, que la felicitan por ser única y bella, al punto que hasta le han ofrecido dinero.

“Hubo un momento en que lo decidí hacer público, desde que tenía 20 años, cuando mi hijo tenía 18 años. Esperé a que mis hijos fueran maduros para que entendieran quién fuera yo, me abrí, empecé a salir. A mi pareja le costó más trabajo, pero lo aceptó. Estamos casados, vamos a cumplir 29 años. Es abierta y generosa”, concuerda.

Recalca: “En la cama no mezclamos este cambio. Como Alexa no me siento atraída a las mujeres, si veo un tipo guapo le digo wao, papacito. Claudia y yo somos mejores amigas, pero no mezclamos en la cama. Como Joaquín si lo hago todo el tiempo. Se mantiene una separación una separación bastante sana”.

¿Han querido coger...e o pasar una noche contigo?

“Miles de propuestas me han llegado. Me han ofrecido un viaje a Dubái con 30 mil dólares, han llegado desde 100 dólares, afortunadamente no las tomo en serio, no lo necesito. Me cuido, todo está bien con mis hijos, familia esposa”, cuenta.

¿Qué dice tu esposa? “Claudia, es muy guapa, los fines de semana salimos juntas, salgo de manera normal, de fiesta. Tengo dos personalidades, una es Alexa y otra es Joaquín, hay veces que no me acuerdo y llevo registros de eso”, dijo.

Asegura que cuando se pone ropa de hombre su personalidad es la de Joaquín Rodríguez, todo un hombre sin problemas en absoluto y una vez se pone la peluca y el traje es Alexa. “Es una cuestión de energías, puedo despertarme y ser Joaquín, salgo con mi esposa e hijos o cambio a mi otra personalidad. Soy de género fluido, por eso fluyo entre ambas”.

¿Quieres operarte y transformarte por completo?

“No me interesa operarme, todo se queda en su lugar, ni siquiera uso implantes, no uso algo para que se me vean pechos, no tengo ese tema. Ni siquiera busco que la gente me reconozca como mujer, cuando me preguntan lo que soy les digo que soy un unicornio. Lo que yo expreso es una energía femenina más que para mí ser mujer”, cuenta.

Alexa afirma que el gusto por travestirse viene desde los 4 años, pues su madre se dedicaba a la moda y al ver las modelos, desde ese momento en vez de elegir ser vaquero, astronauta, piloto o presidente, lo que vino a su mente es ser mujer.

“Soy géminis, crecí con esa energía. Quiero hacer pasarelas, ponerme tacones, medias, minifaldas, expresar desde este lado femenino que tengo de ser mujer. Así que crecí con eso y con una energía fuertísima, con esa doble personalidad. En vez de pelearme con esa dualidad la abrace, para vivirla de manera feliz”, puntualiza.

¿Qué dicen tus hijos de esto? ¿Han sufrido de bullying?

“Mis hijos están bien, no los impacte con eso. Ambos tienen carreras exitosas. Mi hija tiene una gran carrera ella se llama Valeria Rodríguez, es la voz de los comerciales de Apple, hace campañas de Coca Cola, del juego de Genshin Impact, podemos salir juntos con sus amigas. Mi hijo. Director de fotografía, rapero, es un hombre exitoso”, destaca.

“El problema que tenemos es de inseguridad, el hombre se siente seguro sobre el matrimonio igualitario. El hombre puede hacer todo, pero la mujer ni de broma. Las mujeres están claras. Los hombres al segundo round no pueden. Siento que es algo de evolución y llegaremos a una sociedad en la que todos podemos disfrutar de la vida. Finalmente es lo que nos hace felices”, dijo.

¿Qué piensas de la inclusión en el cine? ¿Es forzada o está bien? “Siento que está bien, llega en un momento en que no estaba representada. El que ahora haya escena de personas trans, incluyen a personas que pueden haberse sentido excluida. Los gays por mucho tiempo estaban excluidos. Creo que la belleza es sentir que todos somos parte”.

