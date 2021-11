Alexa Chacón aclara por qué no se le conocen novios

La expresentadora panameña Alexa Chacón aclaró por qué no se le conoce novio, pues para ella su vida privada es eso, privada.

Pues resulta que Chacón respondió un par de preguntas de Instagram, donde una de ellas fue por qué no se le conoce novio, a lo que ella muy rápido respondió que prefiere no exponerlo.

Publicidad

“Porque mi vida privada es eso, privada. No me gusta en lo absoluto compartir, porque eso permite opiniones y juicios de los demás, que no siempre serán hermosos o buenos deseos”, manifestó la panameña que está en Londres cursando estudios, desde hace algunos meses.

Añadió: “Entonces prefiero no exponerlo porque no quiero abrir la puerta a eso”.

Por otro lado, fue consultada sobre cómo se sentía de ser un modelo a seguir, y dijo que espera serlo por la que la define.

PUEDES VER: Florentino Hidalgo, un chiricano orgulloso de ser 'escritor'

“Espero ser modelo a seguir por lo que realmente me define: determinación, valentía, esfuerzo, inteligencia, empatía y otras cualidades. No la idea que ustedes se hayan hecho de mí, bajo sus estándares de que está bien o mal”, sentenció.

Dejó saber que las personas no pueden ser lo que los demás quieren “Ejemplo: Si mañana me pintó el cabello de negro y me lo cortó al ras, dejaría de ser modelo a seguir? Ven por dónde voy?”.

En tanto, también habló de la empatía que tiene con algunas personas en las redes, pero que tampoco va a estar aguantando sus golpes siempre, esto luego de exponer a una seguidora que constantemente la llamaba gorda.

“Un poco de empatía y contexto. No soy piñata para aguantar, no tengo por qué aguantarlo. Entiendo de dónde viene, pido que sane sus heridas”, expresó.