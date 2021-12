Alexa, feliz por culminar su primera etapa de estudios en Londres

La expresentadora del programa Jelou!, Alexa Chacón, está que brinca de un pie de la felicidad, pues terminó su primer periodo de estudios universitarios en Londres.

Chacón contó que envió su último trabajo un día antes de lo estipulado, debido a que si se pasa del segundo le bajan la calificación. Ya sin tener que pensar en tareas se dedicará a decorar su hogar para la Navidad.

“Es mi primer día libre sin tener que pensar en cosas de la U, voy a comprar mi decoración para Navidad”, expresó la amante de la moda en su cuenta de Instagram.

Recordemos que Alexa se despidió de Jelou!, tras cinco años, para ir a cumplir el sueño que tenía desde que se graduó de sexto año. Ella se ganó una beca de Chevening para estudiar una maestría en su pasión, la moda.

La presentadora, que estará un año fuera del país, comentó que aplicó hace un año sin saber qué podría pasar un año después. “No me lo esperaba tan pronto, para serles honesta, de cada paso que he dado en mi vida he sacado el mayor provecho, aquí los frutos de tanto trabajo”.

Desde su partida de Panamá, hace ya varios meses, la bloguera ha compartido en sus redes sociales, todo su itinerario, se toma su tiempo para hacer turismo e incluso lejos de su país, no deja de estar en la palestra pública debido a su peso.

En uno de sus últimos post, ha tratado el tema de las ofensas que recibe por su peso. “Desde hace siete años me he tenido que aguantar cuanto comentario sobre mi peso y físico. Siempre es tema de conversación en las mentes pobres de quienes creen que pueden”.