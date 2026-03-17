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Amanda cuestiona a padres: "Solo apoyan o cumplen con su responsabilidad"

Amanda sostiene que un padre no está "ayudando" a la madre cuando cuida a su hijo, sino que simplemente está cumpliendo con su rol.

 

Por: Redacción / Web -

La conocida presentadora Amanda Isabel Díaz ha sido directa sobre la diferencia entre un hombre que solo "ayuda" y uno que realmente ejerce su paternidad con responsabilidad.

Recientemente, a raíz de su propia experiencia como madre y de lo que observa en la sociedad, ha expresado puntos clave sobre este tema:

Amanda sostiene que un padre no está "ayudando" a la madre cuando cuida a su hijo, sino que simplemente está cumpliendo con su rol. Ella ha criticado la visión machista de hombres que "solo quieren tener hijos pero no quieren ser padres".

Para ella, ser un papá responsable implica involucrarse en todas las tareas, desde bañar al bebé hasta cambiar pañales, algo que ha destacado y celebrado públicamente en su esposo, Mario Fonseca.

Ha expresado su molestia ante situaciones donde el hombre se desentiende de la carga emocional y física de la crianza, señalando que "darle hijos a un hombre machista es condenarse a vivir infeliz". 

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