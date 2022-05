Amber a Depp: "Me arrancó la ropa, me violó, buscaba drogas'

La actriz Amber Heard rompió en llanto para denunciar a su exmarido Johnny Depp, al que acusó de haber absado sexualmente de ella, todo mientras supuestamente estaba en shock por lo violento que era.

"Lucho por encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto, es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo ", comentó Heard.

La actriz se sentó ante el jurado para ofrecer su testimonio en la tercera semana del proceso legal que ha revelado los escabrosos detalles de su pasado matrimonio.

Heard comenzó su intervención expresando lo difícil que ha sido para ella revivir el tiempo que compartió junto al intérprete de Piratas del Caribe.

También describió el inicio de la relación, luego de que ambos compartieron una gira para promocionar la película The Rum Diaries en 2011,y habló sobre cómo los problemas entre ambos escalaron hasta que supuestamente Depp la golpeó en más de una ocasión.

La artista de 36 años, durante el pleito que se realiza en Virginia, Estados Unidos, incluso describió una escena de supuesto abuso sexual. Depp, de 58 años, ha negado en varias ocasiones haber golpeado o abusado de su exesposa.

"Johnny con speed es muy diferente del Johnny con opiáceos; Johnny con opiáceos es muy diferente al de con Adderall y a Johnny con cocaína. Tenía que aprender a prestar atención a las diferentes versiones de él", describió la protagonista de Aquaman

Luego de estos momentos de supuesto abuso, Depp se volvía "agradable, sensible, y generoso". El alegado uso de sustancias por parte del actor ha sido un tema frecuente en el juicio.

En la audiencia de este miércoles, Heard hizo un relato sobre la primera vez en la que supuestamente Depp la golpeó. "Estaba sentado en el sofá, estábamos teniendo una conversión normal, no había peleas, no había nada. Él estaba bebiendo y no me di cuenta en ese momento, pero creo que estaba usando cocaína, tenía un frasco de cocaína". "Le pregunté sobre el tatuaje que tiene en el brazo, parecían marcas negras y le pregunté qué decía".

Heard describió un momento en el que Depp supuestamente cometió actos de violencia sexual. Todo ocurrió posterior a una altercado con su exesposo en un viaje de campo a Hicksville, California.

El plan era hacer una fiesta en el desierto y quedarse en casas rodantes con varias personas. La actriz contó que, durante el viaje, una mujer que les acompañaba puso su cabeza en su hombro y la mano sobre su brazo. Al parecer la persona estaba drogada.

Depp se indignó, comentó Heard, y comenzó a gritarle a la mujer que estaba junto a ella.

Según Heard, regresó con su entonces esposo al trailer y allí discutieron. Depp comenzó a buscar lo unas drogas que no encontraba y prosiguió a tocar a la actriz.

La doctora Dawn Hughes, psicóloga forense, ha asegurado que la actriz sufrió tanto abusos sexuales como psíquicos por parte de su esposo.

“El señor Depp realizó una búsqueda en la cavidad vaginal de su mujer. Estaba buscando drogas y consideró aceptable arrancarle el camisón y meterle los dedos para buscar cocaína, porque pensaba que ella la escondía ahí”, agregó.

Depp demandó a su exesposa y alega que su reputación ha sido dañada debido a varias acusaciones de abuso por parte de Heard en diversos medios de comunicación y pide como retribución $50 millones.

En respuesta, Heard contrademandó por $100 millones. Dice que las afirmaciones de Depp en su demanda son en sí mismas "acusaciones falsas y difamatorias" diseñadas para "arruinar su vida y su carrera".

