Anuel reconoce hija con colombiana tras negarla varias veces

Anuel AA sorprendió a todos hace tan solo unas horas, al publicar una emotiva fotografía con su hijo donde, además de reconocer su rol padre no solo con Pablo Anuel y Cattleya, también lo hizo con su primera hija mujer con la colombiana Melissa Valle, quien afirmó que Anuel, después de prometerle una estable relación, la había abandonado.

Melissa Vallecilla había dicho en el pasado que Anuel la había dejado embarazada y que tras prometerle que respondería por su bebé ahora no quería hacerse cargo.

Desde entonces, ella ha afirmado que tuvo un supesto romance con él, poco antes de que oficializara su noviazgo con Yailin La Más Viral, quien también tuvo una hija del cantante, Cattleya.

Tras el nacimiento de su hija con la dominicana, el boricua aprovechó un emotivo post junto a su primogénito para referirse al respecto, desmentir las palabras de las colombianas en cuanto al supuesto tiempo de relación, pero lo que sí reconoció, fue la paternidad con la pequeña. Esto, gracias a la felicidad que trajo su hija con Yailin a su vida.

"No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada nuncaaaaaa, no importan las circunstancias de cómo paso todo…mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija, es mi hijaaaa y la amo sin haberla visto aún, mas aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con cattleya me abrió los ojos a que tenÍa que estar presente para mi otra hija, no me importe lo que digan o piensen de mi personas que no saben nada de lo que pasó", expresó.

Indica que se hará cargo de su pequeña, sin embargo, aprovechó para dejar claro que lo dicho por Melissa no era del todo cierto, ya que él, no estuvo en una relación con ella, como quiso hacerles creer, sino que fue un tema de horas y que sorpresivamente, surgió el embarazo inmediato.

Además, para desmentir rumores, aclaró que no estuvo con Melissa ni cuando estaba con Karol G como muchos pensaron ni cuando estaba con Yailin, ya que, según el, la supuesta relación de 9-10 meses que ella afirmó, es toda una mentira.