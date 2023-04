Anuel reconoció a hija con colombiana por parecerse a la de Yailin

El cantante Anuel confesó que haber tenido hija con Yailin le hizo acercarse a la que tuvo con modelo colombiana.

"Estoy pasando tiempo con mis hijos, con mi familia. Hoy mismo estuve con la niña, estuve con Gianella, con mi otra hija. Súper hermosa. Me encantó", así describió el cantante de música urbana, Anuel AA, su encuentro con su hija mayor, producto de su relación amorosa con una modelo colombiana, llamada Melissa Vallecilla.

Según el famoso, el nacimiento de Catleya, su hija con la cantante urbana dominicana Yailin, le hizo entender que debía tener una relación más cercana con su hija de origen colombiano. "Me robó el corazón, al igual que Catleya...Catleya fue quien, cuando yo vi a Catleya fue que dije, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? Yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida", confesó.

También desmentió las informaciones que aseguraban que no quería conocer a la infante. "No era que yo no quería ver a la nena, estaba pasando por muchas cosas, pero gracias a Dios...la conocí ya".

Agregó: "Cuando vi que nació Catleya, ahí mismo quise ver a Catleya". Admitió que se parece a él. "Se parece a mí, se parece a Catleya, también y, a Pablo (su primogénito). Es que se parecen todos a mí cuando nacen. Cuando yo nací era igualito a ella, igual que Cata, igual que Pablo".

A principio de este mes admitió este que tiene una hija con la modelo colombiana Melissa Vallecilla, la mujer que sostuvo en todo momento que el intérprete de "Más rica que ayer" es el padre de la bebé que lleva por nombre Gianella.

El artista boricua colgó una foto con su primogénito y único varón Pablito resaltando que éste tiene dos hermanitas, una dominicana y una colombiana y que pronto estarán todos juntos.