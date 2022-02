Anyuri le dice a todos los ex que les encontró reemplazo y es feliz

El San Valetín para La Cuchita Anyuri fue de pura tiradera, esto luego que en plena fecha de mucho amor soltará un canción que al parecer iba dedica para una de sus exparejas.

Como ya se ha dicho desde hace un tiempo, la famosa no estaría con el conocido Musulini, pareja con la que había tenido un noviazgo desde hace años. Incluso, en todo de relajo también se mencionaba a Dubosky en esa relación.

"Hoy se le busca reemplazo, disfruta tu vida, no vale la pena", dice parte de la letra que ha generado todo tipo de comentarios.

"Ya parece masoquista, si ya no encajas para qué te quedaste, viviendo de pura mentira, la trampa fue una noche y te enredaste; ahora te preguntas si vale la pena esta condena, tu mereces más que eso, noches de tequila, sol, playa y arena. Un perreito que el dj la complace y el flow que le pone al ritmo sus caderas, hoy se le busca reemplazo, disfruta tu vida, no vale la pena, bájale dos a ese llanto, si no es pa' ti, lo demás se supera. La servilleta de trago es para el llanto, hoy te toca ser feliz contigo. Sal, perrea, la noche es testigo, dile que no lo quieres tener ni de amigo, que no cuente contigo, que pase lo que pase , que se vaya si se va. Que no es feliz ni tu soledad, va a tener que aguantar una relación mental que ya no te hace bien"; es parte del extracto que tiró Anyuri.

Como era de esperarse, para algunos esto es simplemente lo mismo de siempre, debido a que ella en el pasado ha soltado plenas con polémicas para que se peguen por un tiempo.

Según dio a conocer Doralis Mela, oficialmente ella está soltera, aunque se le ha visto parqueando con su expareja y otras amistades.