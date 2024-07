Arcángel le pide a colegas no presentarse en Venezuela

El cantante Arcángel se pronunció en sus redes tras la difícil situación que se está viviendo en Venezuela, por loque le ha pedido a varios exponentes urbanos que no se presenten más en ese país.

“¿Todavía seguirán haciendo conciertos en Venezuela? Mis queridos colegas de la música. ¿Y ahora? Todavía no es suficiente para que se den cuenta que mientras cobran por cantar allá en otro logar hay gente muriendo de hambre y pasando necesidades. Cuando los vuelvan a llamar para cantar allá digan que NO. Que algunos de ustedes no tienen la necesidad de aceptar ese dinero”, expresó Arcángel.

Austin no dejó pasar la oportunidad para dejarle claro a todo el mundo, que una vez más el fue el primero en algo.

“Yo tomé la decisión desde el 2012 siendo Venezuela uno de mis más grandes mecados. Pero maldición yo soy humano y para mí la gente vale más. El mundo está lleno de plata y más países para hacer shows. Ayudemos a que Venezuela sea libre. No apoyemos a quienes la tienen esclavizada y aceptando ese dinero y haciendo conciertos hacen más daño de lo que ayudan”, añadió.

El pasado domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, que colocaron a Nicolás Maduro como el vencedor, sin embargo, la forma de dar los resultados y las irregularidades en el proceso dan a entender que hubo un fraude.

