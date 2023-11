¡Arde Troya! Forbes nombra a Bad Bunny "rey del pop" y los insultan

La revista Forbes se ha llevado tremenda mentada de madre, esto luego que publicara en su reciente portada, que el puertorriqueño Bad Bunny es "El Rey del Pop".

LEE TAMBIÉN: Miss Universo pide seguridad para afiliados y ganadora del concurso

Publicidad

La publicación se da por la celebración a las 30 personas menores de 30 años más importantes del año, y en la cual se le ha catalogado al famoso con este apodo que ha causado molestias.

La revista, además, hizo un breve artículo sobre la destacada carrera artística de Benito y cómo ha logrado superar a grandes estrellas de la industria musical estadounidense con sus canciones en español.

“El español es parte de mí, es parte de mi ADN… Me gusta, donde quiera que voy, llevarlo y hablarlo. No porque quiero implantarlo, sino porque eso es lo que soy”, expresó el artista.

El español lo ha llevado a ser extremadamente rico. Solo en el 2022 ganó aproximadamente $88 millones de dólares en giras mundiales, millones de reproducciones y contratos con marcas reconocidas.

“No se trata del dinero todo el tiempo”, le dijo Bad Bunny a Forbes. “Se trata de cuánto me gusta la marca y cuánto van a respetar mi creatividad”.

A pesar de los éxitos, ha sido el apelativo que le puso la revista, “El Rey del Pop”, lo que ha causado controversia entre los usuarios en redes sociales, quienes lo consideran como un irrespeto hacia la memoria y el legado del artista estadounidense Michael Jackson, quien sostiene este título, además, que nadie se ha ganado el respeto mundial para

“¿Dijeron ‘el rey del pop’? ¿están irrespetando a Michael Jackson así? Que asco”, “Eso ni siquiera es español y su música ni siquiera es música. Sus letras son sexistas y misóginas. Qué chiste”, “Pensé que Forbes era serio”, “¡Lo siento, pero el rey del pop sigue y seguirá siendo Michael Jackson! A ver si Forbes deja de contratar a gente que no tiene ni idea”, “¿Qué pasó con Forbes?”. “Qué blasfemia poner ese apelativo, Rey del Pop solo hay uno y está muerto, y se llama Michael Jackson, ese man no le lleva ni a la suela del King of Pop”, le han dicho.

Contenido Premium: 0