¡Ayala! Daluna pasa chasco en Tailandia y casi le caen los bomberos

Solo lleva a unos días de las dos semanas que debe cumplir en cuarentena en Tailandia y la conocida Daluna ya tuvo su primer chasco, esto al punto que estuvo cerca que le llamaran a los bomberos por la cantidad de humo que salía de su habitación

Para ponerlos en contexto, ella viajó hace unos días para Tailandia con la finalidad de visitar a su novio y como ya es protocolo de bioseguridad por el Covid19, todo visitante debe estar en aislamiento por un tiempo determinada.

Sin embargo, decidió preparar su comida en el apartamento en una estufa eléctrica que compró y mientras hablaba por celular se le quemó todo y se llenó de humo el cuarto.

"Me pasó justamente lo que no quería que pasara y tuve que quitar esta cosa (detector de humo) y ahora no hay manera para ponerla, me llamaron de abajo preguntando si tenía un fuego y que sí quería llamar a los bomberos, pero como estoy en cuarentena eso era otro proceso", dijo.

Recalaca: "Estaba hablando por teléfono mientras cocinaba, la comida se quemó y era humo en ese cuarto. Les dije que la comida se quemó, para que se sienta mal y no me saquen del hotel. Me enviaron algas y algunas bebidas".

Aunque no pasó a mayores y solo quedó como anécdota, por notar la alarma de humo en su cuarto, la administración se preocupó, pero al final no le llamaron la atención y tampoco decidieron sacarla.

Daluna dijo que el detector de humo no sirve, pues al ver que había buco humo decidió quitarlo y ahora no sabe cómo ponerlo como estaba.

Ella trata de pasar el tiempo subiendo video a sus redes y contestanto preguntas de sus seguidores