Bettina dice que no se preocupen por su salud, ella está bien

La presentadora Bettina García salió a dar tranquilidad a sus seguidores, quienes se mostraron preocupados por su salud, tras realizar el reto de Anitta Challenge.

Recordemos que, García todavía está en recuperación de la operación de vesícula. Aunque todo salió bien, resultó intolerante a la anestesia, al punto de que no toleraba los alimentos por la boca, lo que la mantuvo hospitalizada.

“Sé que están preocupados por mí, por mi salud, pero les prometo que estoy bien, que no jugué con mi salud por hacer el #annitachallengue”, manifestó la locutora en un video en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, destacó que su doctor le dio permiso para regresar día a día a su vida normal, a realizar sus actividades y también hacer ejercicios.

“Literalmente me puse suave, el doctor me dio permiso para hacer ejercicio, me estoy cuidando porque me voy de viaje a Turquía, gracias por preocuparse, pero estoy bien”, expresó la excascarosa.

Sus seguidores han estado muy pendiente de ella a través de redes sociales.

