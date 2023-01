¿Briella demandará a Shakira? Ya contrató a un abogado para eso

La cantante venezolana Briella, quien acusó a Shakira y Bizarrap de “inspirarse” en uno de sus temas musicales tras el estreno de Music Sessions Vol. 53, al parever, se buscó a un abogado especialista en asuntos musicales, por lo que muchos especulan que estaría alistando una fuerte demanda por plagio.

Luego de que Briella dijera que Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 podría ser una copia de su sencillo Solo tú, lanzado en junio del 2022, el tema no ha dejado de generar debate en las redes sociales.

Algunas personas están de acuerdo con la supuesta violación de derechos de autor, otros aseguran que solo se trata de una coincidencia en fragmentos muy cortos de la canción como para hablar de plagio. Al respecto, incluso varios expertos en el tema salieron a dar su punto de vista.

En una entrevista para el programa de Telemundo La mesa caliente, el abogado Jean Paul Vissepo, especialista en asuntos musicales, reveló que Briella le solicitó sus servicios.

Vissepo dio detalles del caso y se refirió a la polémica de la supuesta acusación de plagio de la artista venezolana, revelando que solicitó reunirse con el equipo de trabajo de Shakira para aclarar la polémica y solucionar el problema con la finalidad de quedar en buenos términos.

Sin embargo, algunos internautas decidieron comparar la canción de Briella con otros sencillos que salieron mucho antes que el suyo y aseguran que de meterse a pelear con Shakira, a ella también la demandarían por querer pescar en río revuelto.

La larga lista incluye a ‘Married yo your Melody’, de Imanbek y Salim Ilese; ‘Recuérdame’, de Caín Guzmán; ‘Tututu’, de May y Karen; Dangerous in love’, de Secreto Number; ‘Tu turrito’, de Rei y Callejero Fino; ‘Me & the rhythm’, de Selena Gómez, y ‘Soltera remix’, de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny.

Un tiktoker llamado Yurguen compartió los videos de las comparaciones y estos no tardaron en viralizarse. Además, dicho usuario agregó otras canciones similares a 'Solo tú' que fueron compartidas por sus seguidores, como ‘Far east movement’, de Rocketeer, y ‘Llámame bebé', de Pailita, Cris Mj y Young Cister.

"Karma instantáneo", "Shakira es Shakira, como ella no hay", "@briellamusica, varias canciones con el mismo tono y ¿tú en quién te inspiraste?" y "Ahora quién demandará a quién, jajaja" fueron algunas opiniones en redes sociales.

