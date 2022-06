Cantalante de Alejandro Torres fue agredida por el botellazo en Ocú

Luego de todo el revulú que se formó en el baile del tipiquero Aleandro Torres en Ocú, el acordeonista José Gálvez pidió disculpas a todo su público por su forma de actuar y relató que su cantalante recibió el botellazo luego que un sujeto los agrediera y exigiera parar la fiesta.

Por redes sociales se difundieron varios videos en los que se ve el buen ambiente del evento, sin embargo, en un momento un sujeto decidió agredir a la agrupación al lanzar un botellazo. En el mismo se ve la reacción de Galvez ante el ataque.

"El pasado sábado hubo un incoveniente en Ocú, una persona que no conocemos y no sabemos por qué lo hizo. Estamos tocando, el público contento, de repente vemos una persona que forma una trifulca. Hay mucha gente que evita todo eso, sin pelear o entrar en conflicto.Luego de eso la persona se va, pero luego regresó para seguir con lo mismo. De repente veo a un costado el muchacho desesperado molesto y gritando a la tarima, paren esa xux.. Estamos acostumbrados a que eso pase en los bailes, al final eso lo evade, porque no se puede poner a pelear con el público y que por una persona se dañe el baile", dijo.

Recalca: "Seguimos tocando, miré porque lo vi con una botella, vuelve y dice paren, todo el grupo estaba en lo suyo, yo sí estaba al pendiente. El muchacho estaba desde hace rato en la actitud, tira la botella, le pegó a Karina a un costado. Mi intención fue encimarle y tirarle la botella, no pensé bajarme de la tarima, pero el sujeto tenía otra botella la tira y casi le pega al de la conga, por eso bajé e iba para encima, pero un amigo me agarró".

Según Gálvez, entiende que pasen este tipo de situaciones pero es incómodo que sean atacados y como toda persona la reacción que tuvo y que se pudo ver en el video fue la normal, sin embargo, no fue la mejor y por eso pide disculpas.

"La gente está hablando que le estaba mirando la mujer, sabotaje, problemas, nada de eso es cierto. El muchacho estaba bravo, tiró la botella, la botella le pegó a Karina, esa fue la reacción. Al final no nos merecemos eso, vamos a divertir a la gente, porque somos humanos y tenemos reacción. Por eso fue que reaccioné así. El muchacho se fue corriendo y no supimos más. Nos tranquilizamos. También vi que nos grabaron, lo vi y le dije al muchacho que grabara el video. Por problemas ajenos la agarran contra nosotros. Ese es el motivo", sentenció.

Aunque esto ya es común verlo en eventos típicos por personas que siempre se pasan de copas, en esta ocasión se pasaron de la raya y dañaron el buen ambiente del momento.

El conjunto sigue con sus giras y la promoción del tema "Ella" junto a Jhonathan Chávez.