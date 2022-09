Cardi B dona $100 mil a su antiguo colegio; ella ayuda a los suyos

La cantante Cardi B visitó el colegio donde estudió su primaria, ubicado en el barrio neoyorquino del Bronx, donde dio sus primeros pasos en la música y sorprendió a los profesores y estudiantes, pero lo que más llamó la atención fue la generosa donación que realizó al centro de estudios que la vio crecer.

Cardi B entregó una donación de 100 mil dólares, que será destinado a tutorías, programas extracurriculares y clases de música y baile. “Entonces, estaba tratando de hacer esto el año pasado, pero no pude debido a todas las reglas de covid-19 en ese momento”, señaló la rapera de 29 años. “Esta escuela secundaria, IS 232 en el Bronx, tiene un lugar muy especial en mi corazón. Me convirtió de una niña de 11 años en una pequeña adulta adolescente", recalcó

“Los niños del Bronx tienen que crecer rápidamente debido a nuestras circunstancias y nuestro entorno”, continuó Cardi B. “Mientras que algunos jóvenes de entre 11 y 13 años todavía viven en ese mundo de Disney, estos niños tienen que crecer rápido. Como muchos de estos niños, pasé por muchas cosas mientras iba a la escuela aquí. Experiencias que me cambiaron para siempre y me hicieron quien soy hoy”, destacó.

“Espero que mi donación pueda ayudar a crear un increíble programa extracurricular que ayude a los niños a permanecer fuera de la calle o de un hogar con problemas y, lo que es más importante, les permita aprender algo que puedan tomar con ellos a través de la vida”, concluyó.