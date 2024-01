Carla Pino agradece a Dios por la recuperación de su hija

Carla Pino, quien por un tiempo fue psicólaga en el programa Jelou!, ha pasado unos días en el hospital, debido a que su hija tenía una bacteria en el oído, que aparentemente era normal.

Según detalló en sus historias de Instagram, su pequeña fue sometida a tres cirugías producto de esta bacteria, y se ha quedado en el hospital, recibiendo un tratamiento vía intraveosa, porque al parecer la batectia es resistente a un montón de antibióticos que le estaban aplicando.

"Ema ya no tiene nada de dolor, nada de picazón... estamos aquí porque este tipo de tratamiento, aparte de ser largos se dan por intravenosa, es decir que este tipo de antibióticos no existen oral. Así que imagínense, no sabemos qué hubiese pasado si hubiésenos ido a casa, pero definitivamente no vale ni un poquito la pena exponer la salud de mi hija, a ver qué pasa con una bacteria en el oído que, aparentemente, era normal y que además la bacteria es resistente a un montón de antibióticos, y nos dimos cuenta de eso por el cultivo", detalló Carla, al compartir con sus seguidores los avances que ha tenido su hija en su recuperación.

Agradeció a Dios por cómo han pasado las cosas, pues dentro del caos ha aceptado todas las sugerencias, y su hija está bien en ese camino largo, de los que han pasado 14 días en el hospital, por lo que agradece, además, a sus seguidores por todos esos lindos mensajes y oraciones para la recuperación de su pequeña.

