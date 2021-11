Carolina Dementiev: 'Utilicen sus redes sociales para promover las cosas positivas'

La expresentadora panameña Carolina Dementiev exhorta a utilizar las redes sociales para transmitir lo positivo, las buenas cosas y dejar a un lado todo lo malo.

Durante una entrevista realizada por E! Online Latino, la panameña habló sobre su nominación como “Influencer Latina del Año” en los People's Choice Awards 2021 y su filosofía de vida, aquella que la ha hecho destacar en lo que hace.

Publicidad

Dementiev reiteró que la nominación le sorprendió, pues los otros influencers que compiten con ella tienen muchos más seguidores.

“Yo ni siquiera me lo esperaba, digo no tengo muchos seguidores, mis compañeros tienen 10 millones de seguidores y yo tan chiquita... Para mí significa mucho, porque me tomaron en cuenta. Estoy agradecida porque significa que algo estoy haciendo bien”, manifestó la atleta.

Al ser consultada sobre cuál, según ella, fue el motivo de su escogencia, dijo que fue la manera en que motiva a las personas a hacer deporte.

PUEDES VER: Brenda Smith: 'Ya casi estoy lista para partir a Israel'

“Yo creo que la gente le gusta que los empujo a hacer ejercicio, la manera que lo hago, no soy motivadora, no soy coaching, soy atleta y como buena atleta tengo que recordar que para tener un nivel competitivo alto tienes que sufrir... para poder llegar a tu mejor versión, correr tus primeros kilómetros o un estilo de vida saludable, sin tanto cuento y drama, la gente se engancha en eso”, expresó la triatleta.

Por otro lado, la exmiss mencionó que hay que dejar el miedo de presentarse como una persona que es creadora de contenido, y tener responsabilidad utilizar las redes de manera adecuada,y siempre transmitiendo lo positivo.