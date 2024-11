Chamos culpan a traductora de que Venezuela no pudiera ganar

Tras la coronación de la nueva Miss Universo, se ha desatado una polémica en torno a la representante de Venezuela, por la ronda de preguntas, debido a que una mala traducción le jugó en contra a la latina y muchos aseguran que esto truncó su posible coronación.

Ileana Márquez, representante de Venezuela, ya se encontraba en el Top 5 de Miss Universo y estaba a punto de responder la pregunta del jurado, cuando solicitó apoyo de un traductor, pero no resultó como esperaba.

Márquez, modelo y madre de 28 años, reaccionó frente a la polémica y el debate que se desató en redes sociales. Muchos seguidores, entre ellos venezolanos, no aceptan que esto haya sucedido y aseguran que el concurso tuvo muchas fallas este año. Además, aún no anuncian la sede del siguiente.

“Me siento muy feliz, me siento emocionada, hubo un problema con la pregunta pero bueno, si eso estaba destinado así, así tenía que ser, yo igual me siento feliz con el resultado y estar viviendo esta increíble experiencia”, dijo a Telemundo.

Sin embargo esto no se quedó acá, pues Telemundo conversó con Carlos Adyan, sobre ese momento y el inconveniente. Primero miraron juntos un video para revivir lo que pasó.

Fue Margaret Gardiner, la belleza sudafricana que ganó Miss Universo 1978, la encargada de realizar la pregunta en representación del jurado. “Describe a la mujer ideal para hoy y que tienes en común con ella”, le preguntó Gardiner. Sin embargo, la traductora entendió mal, y le planteó la pregunta de manera diferente.

“Mi momento ideal del día de hoy fue compartir y celebrar con las 127 mujeres que estuvimos aquí en el escenario”, dijo Miss Venezuela.

Durante la entrevista, reveló que al bajarse del escenario y tras los comentarios de sus compañeras, se dio cuenta que estaba mal. “Me dijeron la pregunta mal, fue algo que no se ensayó, en los ensayos no hubo alguien que nos dijese aquí va estar un traductor”.

Ella explicó que llenó siete planillas donde pidió traductor para la gala final, aceptó que el inglés no es su fuerte, aunque lo ha practicado mucho y logró comunicarse con sus compañeras.

La chica de Venezuela, buscaba la octava corona para el país suramericano, sin embargo, la ganadora del certamen fue Victoria Kjaer, la representante de Dinamarca.

