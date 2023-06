¡Chuzo! Jaden revela que su madre lo introdujo a las drogas fuertes

El alocado Jaden Smith reveló que su madre, Jada Pinkett Smith, fue la primera en consumir drogas psicodélicas e introducirlas en su familia, incluida su hermana Willow y su medio hermano Trey.

“Creo que fue mi madre, en realidad, fue la primera en dar ese paso por la familia”, dijo el rapero en la conferencia Psychedelic Science en Denver esta semana, según medios estadounidenses.

Jaden también afirmó que el uso de psicodélicos lo ha ayudado a formar relaciones más fuertes con su hermana y su medio hermano de una manera “profunda”. “Los hermanos pueden discutir tanto y pelear tanto, y Dios sabe que mis hermanos y yo hemos hecho mucho de eso en el pasado”, compartió. En este punto se refieren a la conocida ayahuasca.

“Pero el nivel de amor y empatía que puedo sentir por ellos dentro de las experiencias [psicodélicas] y fuera de las experiencias ha sido algo profundo y hermoso”, agregó, señalando también que gracias a estas él y sus hermanos pudieron resolver las discusiones.

Respecto a lo que mencionó Jaden sobre la empatía, se ha demostrado en estudios que varios psicodélicos, como la psilocibina, la ayahuasca, el LSD y la mescalina, aumentan la empatía emocional, al menos en parte porque se ha demostrado que los psicodélicos estimulan el pensamiento abierto.

También Se ha demostrado específicamente que la psilocibina aumenta la empatía emocional, pero no la toma de decisiones morales, según un estudio de 2017 en el International Journal of Neuopsychopharmacology.Los expertos también señalan que estas drogas siguen siendo en su mayoría ilegales y, como cualquier otro tratamiento de salud mental, es importante recordar que no son una solución rápida a los problemas.

Los daños potenciales del uso de psicodélicos pueden incluir psicosis y otros trastornos relacionados con las alucinaciones, deterioro de la memoria, interrupción del sueño y depresión a corto plazo.

Aunque todo parece bonito, han surgido críticas contra Jada por importarle poco lo que hagan sus hijos, dejar mal parado a Will Smith por defendenderla en los Óscar y otras polémicas en las que detalla que no lo ha querido como hombre.

