Como niño en parque de diversión por primera vez

Daniel Domínguez jamás olvidará su primera vez en el estadio Santiago Bernabeu, y no dudó en compartir su felicidad con sus seguidores de Instagram.

Según detalló, se sintió como un niño en un parque de diversiones, por lo que aprovechó para agradecerle a Dios por todas las bendiciones que le da cada día.

“Es una experiencia que jamás olvidaré, mi primera vez en el mítico estadio #santiagobernabeu no voy a ocultar mi felicidad y hacerle pensar que fue un día más, porque no fue así... la verdad nunca imaginé vivir esta experiencia tan linda, me sentí como un niño cuando lo llevan a un parque de diversiones por primera vez, todo era nuevo para mí, desde el país, el estadio y ver el partido en una zona VIP del estadio”, afirmó Daniel.

Su experiencia ha sido tan mágica que no duda en repetirla, pero la próxima vez espera que sea en compañía de sus hija y familia.

“Solo me queda decirle que Dios es bueno y sus bendiciones son grandes, ahora espero volver a vivir esta experiencia pronto con mis hijas, familia y amigos”, puntualizó el excompetidor y ahora presentador de Calle 7.

