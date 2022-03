Corazón de Taylor Hawkins pesaba el doble al morir por sobredosis

Dos días después de la muerte de Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters en el Hotel Casa Medina en Bogotá, Medicina Legal entregó el cuerpo del artista.

La familia de Hawkins ahora está haciendo arreglos para el funeral, ya que los investigadores completaron una autopsia durante el fin de semana posterior a la muerte del baterista el viernes.

Los investigadores en la capital colombiana, Bogotá, confirmaron que Hawkins consumió diez sustancias, entre ellas marihuana, antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas y opioides.

We are terribly sorry to learn of the loss of our friend and musical brother Taylor Hawkins. So sorry to his family, Dave and the Foo family, and to the legions of his fans. Like everyone who knew him, we loved him. Rock Music wont be the same without him. pic.twitter.com/MXE5yGmy2O