‘La música le salvó la vida’

El artista panameño de género urbano Humberto Ceballos, conocido como Boza, sigue escribiendo su nombre con letras de oro en la música.

Tan solo el lunes, celebraba que pudo cumplir su sueño, de viajar a Nueva York, Estados Unidos, y ayer, estrenó su documental en Spotify, el cual está disponible en la plataforma de streaming.

El mini documental de casi ocho minutos muestra los inicios de “El Boza” y cómo la música lo encontró y le salvó la vida. Con este audiovisual, el istmeño se convierte en el primer latino en formar parte del Global Radar de Spotify para Estados Unidos.

En video, Ceballos se ve caminando en las calles del barrio La Meri, lugar donde narra que la música lo encontró. Muestra a su familia y algunas personas que estuvieron en el inicio de su carrera.

Por otro lado, recordó como la visita de su madre en la cárcel cambió sus pensamientos "A mí no me cambió estar en la cárcel, me cambió el ver a mi madre visitándome", dijo.

“No encontré la música, fue ella que llegó a mí por casualidad”, expresó.

“Salió y fue una explosión en la música, siempre lo ha dicho, música le salvó la vida”, señalaron sus amigos.

“La música lo encontró… y estamos muy contentos de que lo hiciera… Boza es nuestro próximo artistas RADAR”, anunció Spotify en su cuenta de Instagram.

Con esta inclusión, Boza” estará incluido en la lista de reproducción del programa lanzado por la plataforma en 2020, para promover a artistas emergentes de todo el mundo.

Tras salir a la luz el documental, Ceballos adelantó que los próximos días saldrá su nuevo tema “En la luna”.