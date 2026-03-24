Critican a Natalia Jiménez por usar una ambulancia para desplazarse

La conocida cantante Natalia Jiménez se ha sido criticada tras publicar en sus redes sociales un vídeo controversial por el presunto uso indebido de una ambulancia en Ciudad de México.



La ex vocalista de La quinta estación, fue v parece utilizar una ambulancia para trasladarse del festival Vive Latino hacia el aeropuerto, con el objetivo de llegar a tiempo a la fiesta de cumpleaños de su amigo Carlos Rivera.

Todas las críticas se centraron en el presunto uso indebido de un recurso destinado a emergencias, tal y como señalan los usuarios de las redes sociales y algunos medios locales.

Sin embargo, muchos de ellos piden más contexto para aclarar si se trataba de un servicio privado o de algún tipo de estrategia logística.



Las leyes mexicanas sancionan el uso indebido de ambulancias así como el de las sirenas, reservadas para pedir paso en situaciones de riesgo, con multas económicos e incluso de prisión.





