Daddy Yankee rechazó $150 millones y prefirió seguir a Jesucristo

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee reveló que decidió no aceptar $150 millones de dólares para que siguiera con sus giras, porque ahora está con Jesucristo.

En uno de los relatos que compartió recientemente fue su determinación de rechazar una oferta multimillonaria para continuar la gira que estaba por terminar para tomar el rumbo de la espiritualidad.

“Mi carrera musical era lo que más yo amaba. Eso se lo digo a todo el mundo. Mi gira fue la segunda más vendida, después de la otros artistas urbanos, de los latinos, y cuando me hicieron la oferta de $150 millones, Jesús me dijo, ‘¿Qué vas a hacer? Estás libre, puedes tomar decisiones’. Hermano, las piernas a mí me flaqueaban”, aseguró Daddy Yankee.

Él decidió entre seguir siendo “esclavo” de su carrera aunque no tuviera a Jesús en su vida, o seguir determinado a seguir el rumbo de la fe.

“El Señor (me decía) ‘sí, los puedes coger, pero tú sabes, no voy a estar en tu presencia, no voy a estar en tu vida. Vas a seguir esclavo, vas a seguir esclavo… vas a seguir esclavo de lo que más tú amas’, y yo ahí temblando… Y la gente diciéndome ‘ah, tú estás por el dinero’. Mire muchacho, a ver si te ofrecen $150 melones, a ver que tú vas a hacer, a ver si tú los vas a rechazar. Te quiero ver, así que te los pongan ahí, como me los pusieron a mí. Amén. Pero yo dije ‘¿De qué le vale a un hombre ganar el mundo?’. Yo dije, ‘por encima de todo está mi Señor, aquí en la prueba de fuego’”, dijo. “Tengo que ahora mismo sacrificar todo por demostrar que te amo, Jesús”, concluyó, provocando la admiración de los presentes.

El astro musical confesó su conversión al cristianismo en el último concierto que realizó en diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar; trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo, y les tengo que confesar que esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo, me pude dar cuenta de que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él”, expresó.

“Ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico’. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino”, puntualizó.

Ahora solamente se concentra en la fe, alabanza y una visión positiva sobre la vida.

