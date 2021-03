Darell le tira a El Chombo por la muerte del reguetón y exige que reviva a Flex

Una publicación compartida de (@elchombo_official)

"Como el reguetón está muerto y él está bien pegado. No puedo opinar mucho del tema porque llegué después. Pero como fanático lo haré", dijo el famoso.

"No es que terminé de malas con él, terminé con su número. No hables del tema, porque nosotros no lo hacemos de ellos. Estoy hablando que cogí a El Chombo y lo puse en cintura.. Yo crecí con esa música, no pueden decir que está muerto", concluyó Darell.

Mientras le realizaba esta entrevista con Molusco, Darell decidió llamar a El Chombo en plena entrevista y exigirle que se disculpara por decir que el reguetón había muerto, esto a pesar que el fin de semana se tomaron una foto juntos y la compartieron en redes sociales.

El Chombo dijo que no entendía el motivo de la llamada y que ya había dicho todo lo que tenía que afirmar.

"Aprecio tu talento, pero no tienes nada que ver con lo otro. Entiendo tu punto que estás bajo una presión y por eso me hablas así. Un día despúes me llamas y me sales con otra historia. El error lo están comentiendo ustedes al entender mis palabras. Pregúntale a Jowell y Randy sobre el tema. Esta llamada no es lo que conversamos el pasado sábado", dijo El Chombo.

Por otro lado, Daddy Yankee subió un video de su tema "Problema" con vistas de la ciudad dee Miami, en la que le tira también a El Chombo y dejó el siguiente mensaje: "Si hablamos de nivel nunca le llegarán".

Muchos seguidores piensan que esto se lo dedicó al productor panameño.