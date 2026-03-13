Show - 13/3/26 - 12:34 PM

¡Dios se lo multiplicó! Yen celebra su cumple con una 'Cyberbeast'

Este anuncio llega en un momento de gran exposición para Yen Video, luego del éxito en su conocido parking.

 

Por: Redacción / Web -

El reconocido creador de contenido Yen Video, con motivo de su cumpleaños, compartió un mensaje de superación personal que culminó con la revelación de su nuevo e imponente vehículo: una Tesla Cybertruck, específicamente la versión de alto rendimiento conocida como Cyberbeast.

Más allá del lujo que representa un vehículo de este calibre, Yen Video aprovechó la fecha para conectar con su audiencia desde la vulnerabilidad. En su publicación, confesó haber atravesado momentos de profunda oscuridad y dudas, asegurando que el éxito que hoy presume no fue fortuito, sino el resultado de un proceso "pasito a pasito".

"Muchas de las bendiciones que hoy estoy viviendo son cosas que un día le pedí a Dios llorando, suplicando y orando", expresó el creador, enviando un mensaje de esperanza a quienes hoy se sienten estancados.

La adquisición de la Cyberbeast posiciona a Yen Video como uno de los primeros creadores de contenido en la región en poseer este modelo de Tesla, caracterizado por su diseño futurista de acero inoxidable y su potencia disruptiva. Para el panameño, este auto no es solo un medio de transporte, sino un "símbolo de que los sueños sí se pueden cumplir" mediante el trabajo arduo y la fe.

El influencer dedicó su logro a sus seguidores, marcas y clientes, reconociéndolos como el motor fundamental de su crecimiento. Reiteró su creencia en el karma positivo, afirmando que "cuando haces el bien, la vida te lo devuelve multiplicado".

La publicación ha generado una ola de felicitaciones de colegas del medio, artistas y seguidores, quienes ven en su historia un reflejo de la movilidad social posible a través de la economía digital.

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