Domi Leira le pide matrimonio a su novia

El presentador Domi Leira le pidió matrimonio a su novia.

Mediante un hermoso video, que recoge algunos de sus mejores momentos juntos, Domi reveló que ya es un hombre comprometido.

Al final del video, compartido en su cuenta de Instagram, se puede ver el momento cuando el famoso se arrodilla y le hace la propuesta a su pareja, su testigo fue el mar.

"Que las risas sean para siempre!! She said Yes!", señaló Domi sobre este momento.

Los enamorados están de viaje, han visitado España e Irlanda.

Sus seguidores, amigos y compañeros de trabajo le desearon lo mejor.

