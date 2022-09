El cantante William Omar Landrón Rivera, conocido artísticamente como Don Omar, le contará todo a sus fanáticos, se sentará con el Rodney Sebastián Clark, El Chombo.

Como recordarán desde hace algunas semanas, El Chombo estuvo tratando de buscar respuesta de parte de Don Omar, luego de que sus fanáticos le preguntaban acerca del artista; por lo que esta semana le envió, a través de sus redes sociales, un mensaje al cantante para que diera la cara a sus fans.

“William Omar Landrón Rivera escucha lo que va a salir de mi boca, y no sé si tú eres un unicornio azul o si te metiste ahora a astrólogo, pero lo que sí sé es que un artista le da respuestas a las preguntas de sus fanáticos, sí, tus fanáticos me tienen loco escribiéndome, preguntándome vainas que yo no puedo responder, yo sé que tú no das entrevistas, pero respóndeles porque así yo sigo con mi vida, tú sigues la tuya y todo el mundo feliz”, fue parte del mensaje que le mandó el productor panameño.

Posteriormente, el intérprete de “Danza Kuduro” le contestó “hagámoslo”. Ayer, el artista volvió a hablar del tema y dijo que dará la verdad.

“Lo prometido es deuda y eso NO lo dijo @elchombo_official aunque si me regaló su merchandise y por eso lo estoy haciendo parte de esta publicación. Ustedes no están listos muñequitos… Pero igual ahí les dejo LA VERDAD”, expresó el puertorriqueño en su red social Instagram.

En el video, Don Omar se mostró con un abrigo de El Chombo. A pocas horas de la publicación, la misma registraba más de 54.7 K y más de mil comentarios.

Sus seguidores esperan con ansias la entrevista del puertorriqueño.

