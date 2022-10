Don Omar se sincera con El Chombo

Una hora con ocho minutos y treinta segundos fueron suficiente para que William Omar Landrón Rivera, Don Omar, revelara a Rodney “El Chombo” Clark, el motivo de su ausencia en la música, su trayectoria, su problema con Héctor el Father y el por qué él y Daddy Yankee nunca han sido amigos ni lo serán.

La entrevista, que está de número uno en las tendencias de YouTube, empezó de manera jocosa, El Chombo le preguntó por qué salió con la mujer de Romeo, y si este lo perdonó, haciendo referencia a la canción que tienen juntos “Ella y yo”, para pasar a la parte seria y la que detalla el por qué desapareció del género.

Publicidad

Según Don Omar, cuando la industria de la música cambia, y no le da al público un producto físico, ya para él no había sentido; por desconocer muchas cosas de la industria, que después lo llevaron a investigar y sacar las ecuaciones matemáticas con el streaming, cuestionó en su disquera, misma a la que Taylor Swift llevó a los tribunales federales, y fue donde él decidió o llevarlos también a los tribunales o ya no lo quería hacer más, y esta última opción fue la que tomó.

En ese tiempo se reencontró con él mismo, batalló con sus demonios e hizo como el águila cuando se rejuvenece.

Uno de los grandes sueños de Don Omar es cantar junto a Ricardo Ajona. "El día que eso suceda en mi vida yo voy a caminar con la sonrisa del niño más feliz del mundo por el simple hecho de que lo considero un supercompositor, un superarreglista, supercantante”, expresó el intérprete.

En cuanto a Daddy Yankee afirmó que no son ni serán amigos, y lo que más lo molestó fue cuando planeaba su última gira a la que quería llamar “Don vs Don”, pero Raphy Pina le propuso otra idea, incluir a Daddy Yankee. “Acceso a soltar mi plan y comenzar a colaborar en esto nuevo que podría ser supergrande, yo estuve trabajando en todo... Raymon llega de Europa, y en nuestra primera reunión, lo primero que dice es que no le gusta, yo me levanté de la silla y dejé a todo el mundo en la mes, me fui, porque yo no soy empleado de él...”, aseguró.

Esta gira desató un sinfín de controversias que causaron más roces entre los dos puertorriqueños.

Contenido Premium: 0