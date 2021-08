Doralis Mela anhela una mejor conexión con su madre

La cantante panameña y presentadora del programa “A lo Panameño” Doralis Mela anhela tener una mejor conexión con su madre.

La artista confesó mediante su cuenta de Instagram que viendo videos de madre e hija le entró una nostalgia, pues ella nunca ha tenido una buena conexión con su madre, a tal punto que las personas creen que ella está muerta.

"Yo cuando me levanto me pongo a ver Instagram, entonces me dio un poco de sentimiento porque me puse a ver videos de mamá e hijas; bueno la gente piensa que mi mamá está muerta, pero mi mamá está viva. Se veían tan lindas hablando de cómo han pasado todas las etapas de sus hijas, porque para nosotras las mujeres no es fácil, hay algunas etapas que son más difíciles que otras, y ellas han estado ahí”, sentenció la artista.

Por otro lado, confesó que le ha tocado pasar algunos momentos sola, porque su madre no ha estado, lo que le duele mucho, pero enfatizó que lo importante es que los padres estén vivos.

“Yo también he pasado varias etapas, algunas las he pasado bien y otras no tan bien, pero las he pasado sola, porque mi mamá la verdad no ha estado, no recuerdo que mi mamá haya esta'o conmigo, y la verdad al final, sí me duele, sí me duele, pero lo importante es que está viva, nuestros padres estén vivos y ese es el mayor regalo", expresó Mela.

Por último, dijo que espera se le dé la oportunidad de gozar con su madre.

“Yo nada más espero poder algún día la oportunidad de disfrutar, tener esa conexión de madre e hija, que nunca he tenido, no sé por qué, pero así es la vida”, afirmó.