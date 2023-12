Doralis: "No me han botado. Iré a la empresa a resolver esto"

La presentadora Doralis Mela tuvo que salir a aclarar lo que estaba pasando con su puesto en A lo panameños, esto luego que se especulara que la habían botado.

Desde hace una semana lo que circula en redes y por los pasillos de Medcom es que a la famosa le pasaron el hacha por protestar contra la minería.

"Buena noche, paso por aquí para aclarar que no he sido notificada ni he firmado ninguna solicitud de vacaciones. También se menciona una supuesta suspensión, pero no he sido notificada ni he firmado ninguna suspensión. Aunque he recibido mi salario normal, es cierto que no aparezco en pantalla ni en el programa desde finales de octubre hasta la fecha. Agradezco a la empresa MEDCOM que se comunique conmigo o con mi abogado porque no lo han hecho para aclarar de manera adecuada mi situación en la empresa. Gracias", fue lo que dijo anoche.