Eddy Lover: 'Estoy bien, un poco adolorido, pero ya recuperándome'

El artista panameño Eddy Lover sufrió una caída durante una presentación en Guayaquil, Ecuador, hecho que dejó a sus fanáticos preocupados.

En las redes sociales, circula en video en el momento exacto donde se dio el hecho.

LEE TAMBIÉN: Restaurantes podrían vetar a Kanye West y su esposa

Por lo que anoche, el cantante salió a calmar a sus seguidores de su cuenta de Instagram, y dijo que "Dios metió su mano, yo sentí que demoré una eternidad en el aire hablando con él".

"Mi gente de Guayaquil, gracias por la gran noche que me dieron a pesar de la caída y el golpe fuerte que tuve, ustedes no me dejaron parar con su linda energía y pudimos seguir con el show", manifestó Eddy Lover.

Añadió: "Los quiero, son los mejores. PD: Estoy bien, un poco adolorido, pero ya recuperándome para seguir".