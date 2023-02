‘El Chombo’ da cátedra y habla de la demanda por el uso del ‘dembow’

El productor panameño Rodney Clark, conocido como “El Chombo”, habló de la famosa demanda por parte de la casa productora Steely & Clevie Productions en contra de una treintena de artistas, sellos discográficos y productores (Él figura en la lista).

En su canal de YouTube, dejó un video, donde se refirió a la demanda, que radica desde julio del 2022, se basa en el uso ilegal y de que se beneficiaban de elementos del ritmo del “dancehall jamaiquino” de Fish Market, conocido como “dembow”, lanzado en 1989.

En el multimedia habló del hecho, sin mencionar nombres y se preguntó el por qué tardaron tanto tiempo en establecer la demanda. “El Chombo” dio cátedra del asunto.

“Si supuestamente sus derechos fueron vulnerados desde los 90… Por qué esperaron hasta ahora”, destacó el panameño.

Por otro lado, enumeró qué se puede registrar o no: “Una composición musical está compuesta por varios elementos: acordes, arreglos musicales, patrón rítmico y la letra, coros, veros, etc… Esta última no es que sea obligatoria, porque tú puedes registrar una pista, instrumental sin letra, pero una canción completa para decirlo así lleva esos ingredientes”.

Añadió: “La demanda interpuesta hace 34 años después por estos productores, ellos alegan que su producción musical de 1989 es la materia prima del reguetón… Ellos no fueron los primeros, pero fueron parte de la maquinaria de producción cuando todo empezó”.

Rodney aparece en la lista de artista demandados por su tema “Dame Tu Cosita”, que, según él, no tiene nada que ver con lo que expresa la demanda: “Lo único que tiene en común es el patrón en rítmico que no es demandable… estoy hablando por mí, en todos los casos no son iguales”.

