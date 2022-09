El Chombo le dice unicornio a Don Omar, le exige respuestas

Rodney Clark, mejor conocido como El Chombo se activó temprano y le mandó un mensaje a Don Omar, para que aclare lo que pasa en su vida, esto porque ya está cansado de que le pregunten en sus redes sociales.

Desde hace un tiempo el panameño ha estado intentando buscar una respuesta de William Omar Landrón Rivera, mejor conocido omo Don Omar, pero al no ver una reacción decidió mandar un mensaje al artistas para que haga caso.

"William Omar Landrón Rivera, escucha lo que va a salir de mi boca; yo no sé si tú eres en un unicornio azul o si te metiste ahora a astrólogo, pero lo que sí sé es que un artista le da respuestas a las preguntas de sus fanáticos, sí, tus fanáticos me tienen loco escribiéndome, preguntándome vainas que yo no puedo responder, yo sé que tú no das entrevistas, pero respóndelas, porque así yo sigo mi vida, tú sigues la tuya, y todo el mundo feliz", dijo Rodney.

Por supuesto, tras postearlo y poner su nombre el famoso respondió y dijo: "Hagámoslo".