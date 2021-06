El Chombo se queda en YouTube

Después del video que dejó El Chombo expresando que abandonaría su cuenta en YouTube por sus nuevas políticas, y de enviarle un correo, ahora la historia es otra, Rodney Clark, nombre del reconocido productor, se queda en YouTube.

“Después de hacer el video yo le escribí un correo a YouTube, le dije que me iba de su plataforma porque ellos hicieron todo lo posible para dañarme el sistema y que no me parecía justo que todo el mundo, incluyéndolos a ellos, tuvieran haciendo dinero con mi vaina, que no me interesaba monetizar porque este es un canal que utiliza mucha música, además de que lo hacía como hobby...”, detalló el creador de “Te lo dijo El Chombo”.

Según Clark, envió el correo y pensó que YouTube no le contestaría, pero lo sorprendieron, y le dejaron saber que su canal tenía un buen “engagement”, es decir, que la totalidad de suscriptores que tiene en su canal consumen sus videos, y esto les deja claro a YouTube que el panameño es importante para ellos.

Tras la respuesta de YouTube, “El jubilado caribeño”, como también se le conoce a Clark, le envió otro correo diciéndoles que se quedaría, pero si todos se benefician. “Consideraría quedarme si ellos me ofrecían a mi un tipo de fórmula en donde yo podría seguir hablándole a los muñequitos de música con ejemplos reales sin que solo fueran ellos los que monetizaran el contenido, y yo qué, o sea yo soy ju-bi-la-do no ta-ra-do, esto yo lo hacía para las neuronas de los muñequitos no para la cuenta bancaria mía ni muchos menos la de Google...”, afirmó.

Definitivamente que El Chombo es importante para la plataforma, porque aceptaron la propuesta que les envió y hasta le dijeron que lo unirían a un red de canales de estatus educativos, los cuales monetizan, pero no son castigados severamente por el copyright. “Por lo cual les doy la noticia de que acepté y me quedo”, detalló Clark.

Por el éxito que ha tenido en la plataforma musical, El Chombo le aconsejó a los creadores de contenido que tengan claro el uso que le van a dar a su contenido, se eduquen y tengan claras las reglas de cada plataforma.