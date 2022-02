Elizabeth Gutiérrez: 'No me embaracé para atrapar a William Levy, no amarro hombres'

Luego de todos los rumores de separación de la actriz Elizabeth Gutiérrez y William Levy, la famosa ha decidido hablar por primera vez de los rumores que han vuelto a surgir.

Fue el actor cubano quien anunció a finales de enero la separación, mientras que Gutiérrez recientemente publicó en su Instagram: "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", escribió la actriz en un post que fue borrado minutos después.

Y aunque parecía que Elizabeth no diría más al respecto, recientemente fue publicada una entrevista que concedió a su amiga Érika de la Vega para el programa Una vida sin drama, con el cual se sinceró y por primera vez habló del libro de Jacky Bracamontes “La Pasarela de mi Vida”, donde se le acusó de embarazarse para amarrar al actor William Levy.

“Para mí es como una falta de respeto a ambas familias porque para qué contar algo así, pero también pienso que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo, y yo gracias a Dios no tengo la necesidad de amarrar a un hombre, yo sólo tengo dos hijos y si le preguntas esa persona no sé cuántos, pero seguramente tiene más, pregúntale a ella quién necesita amarrar a quién”, respondió Gutiérrez.

La actriz de telenovelas como Corazón Salvaje y El fantasma de Elena dijo también que en su momento sentía gran admiración por Bracamontes, sin embargo las cosas cambiaron luego después de conocer otro lado de la conductora mexicana.

“Te voy a ser totalmente honesta, yo admiraba a esa persona, pensaba que era una mujer admirable, y una buena mujer, desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella y nadie me lo tiene que contar, yo estaba en México, lo viví y no puede ser que quiera meter esa parte de mí, de que me embaracé, se me hace parte de mal gusto.

“Yo siento que cuanto tienes familia te das cuenta del valor que tiene y en ese momento ella no tenía, pero con el tiempo uno madura y lo sabe valorar”, añadió la actriz.