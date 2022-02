Goodfella pensó en el suicidio y afirma que Dios lo rescató del precipicio

Samuel Wiltichire Cayaso, mejor conocido en la escena musical panameña como Goodfella realizó varias confesiones y dijo que por su mente pasó el suicidio, pues no estaba bien, pero gracias a Dios volvió al camino de la vida.

El famoso que es recordado por su plenas como "Es mi ziggy sound", "Bala pérdida", "Traición con traición", "Prendan su lighter", "Cada quién", "Te amo", "No puedo", "Sueño de un criminal" entre otras, estuvo hablando de su vida con DJ Winnie y detalló pasajes de su vida que pocos conocían.

Según el famoso, ahora las nuevas generaciones lo tienen más fácil, pues todo lo suben a redes y se difunde más rápido, sin embargo en el tiempo de antes era más complicado para pegarse, además, que no había tanta planchadera de artistas.

Luego de hablar de la música y lo que pasó en el pasado con algunas tiraderas, incluyendo el paso por La Factoría, se refirió a un pasaje de su vida en el que pensó en el suicidio.

"Llegó un momento en que no me sentía bien, el enemigo me decía suicídate, inmortaliza tu nombre, muchas veces caía en una cápsula, luego vino una situación que me separé de mi esposa y mis hijos", contó.

Recalca: "Me separé de ellos, pero encontré a Dios vivo que me sanó, llegué a un límite, empecé a congregarme, no sabía que estaba diciendo, no quería ser un hombre así con mi familia. Solo mi esposa sabe, lla vivió con el Godfella, el papi de la plena y ahora está viviendo a Godfella, el guerrero de luz".

El artista detalla que para ser cristiano no tiene que vestirse de cierta manera o tallarse, pues en el corazón de cada uno está lo que es importante.

En la actualidad sigue siendo un varón, pero también se dedica a la música para Dios y con el interés de administrar naciones