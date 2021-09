Elton John pospone su próxima gira europea a 2023

El músico británico Elton John anunció este jueves que las fechas de los conciertos incluidos en su gira europea y por el Reino Unido para este año, "Farewell Yellow Brick Road", han sido pospuestos a 2023.

En un comunicado, el popular compositor y cantante, de 74 años, admite que se ve "forzado" a reprogramar el tour "con gran tristeza" por motivos de salud.



"Es con gran tristeza y mucha congoja que me veo obligado a reprogramar las fechas de 2021 de mi gira por Europa y el Reino Unido para 2023", apunta John en la nota.



En el comunicado, el artista explica que a finales de su periodo de descanso de verano sufrió "una caída aparatosa sobre una superficie dura" y desde entonces padece de "dolor y malestar considerable en la cadera".



"Pese a haberme sometido a un tratamiento especializado intensivo de fisioterapia, el dolor no ha dejado de empeorar y me lleva a tener dificultades en la movilidad. Me han recomendado operarme lo antes posible para recuperar la forma física y asegurarme de que no sufro complicaciones en el largo plazo", explica.



El cantante añade que se someterá "a un programa intensivo de fisioterapia", que le "asegurará una recuperación completa y un retorno a la movilidad sin dolores".



Pese a su estado de salud, John revela que sí podrá actuar en un evento destinado a fines benéficos, el llamado Global Citizen, el próximo 25 de septiembre pues no quiere "defraudar" a la organización.



"Son solo cinco canciones y es una tarea física diferente a las exigencias de actuar durante casi tres horas cada noche de una gira y de viajar entre países", explicó.



El músico elogió la paciencia de sus "increíbles seguidores" desde que la pandemia "abortara la gira el pasado año" y aseguró que le "parte el corazón tenerlos esperando más".