La cantautora Erika Ender confesó que el “bullying” le dejó una lección de por vida.

Las declaraciones de la artista se dieron durante una entrevista al programa de la periodista Sabrina Bacal. En su intervención, Ender abordó temas como: su proceso creativo, migración, redes sociales y salud mental, y juventud y talento en Panamá.

Bueno, Ender compartió hoy un extracto de esa entrevista, donde hablaba del “bullying” en su etapa escolar.

“Cuando a mí me molestaban en la escuela por mi cabello, que me decían ‘watusi’, trapeador, yo tenía un coleguita que me volvía loca; yo le decía eso a mi mamá y ella me decía ‘hija, quien molesta a otra persona de la forma que este niño lo está haciendo es porque no está bien consigo mismo. Nadie que se quiera y que respete a otro ser humano va a comportarse así… Cada vez que lo veas búscale el lado bueno y cuando él te ataque, respóndele con lo bueno”, manifestó la cantautora.

Añadió: “Esa fue una lección que aplicó hasta hoy”.

Por otro lado, señaló la importancia de formar individuos “que tengan los valores que no reciben en casa ni en la escuela y que se quieran ellos mismo”.

Además, comentó: “Hoy, nuestra juventud, no solo enfrenta este tipo de situaciones, sino la constante comparación con lo “perfecto” en redes sociales y la información perjudicial de la que pueden ser víctimas sin el discernimiento correcto. Por eso me apasiona tanto usar el arte como vehículo para inyectar inteligencia humana a través de la formación integral de nuestros pensamientos y emociones, el poder proveerles de las herramientas necesarias para que se amen a ellos y a su prójimo y encuentren su norte y con él su éxito, balanceado”.

